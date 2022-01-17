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2. Lig'de Sakaryaspor fırtınası

TFF 2. Lig’de 2021-2022 sezonunda oynadığı 20 maçta yenilmezlik serisini sürdüren ve grubunda lider olan Sakaryaspor, namağlup olarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

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Haber Merkezi İHA
2. Ligde Sakaryaspor fırtınası
Kırmızı Grup'ta 20 maçta 48 puan topladı.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayaline son vermek isteyen Sakaryaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 21 oyuncu gönderirken, kadroya 23 yeni ismi dahil etti.

Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran yeşil-siyahlılar, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor.

2021-2022 sezonunda oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik alan yeşil-siyahlı takım, sezon boyunca 43 gol atıp sadece 8 gol yiyerek 48 puanla grubunda liderliğini sürdürüyor. 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, yeni seri ile kulüp rekorunu da kırarken, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

  • 22 Ocak Cumartesi günü İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda Sarıyer Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, bu maçtan da 3 puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

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