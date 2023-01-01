2. Lig'de skandal olay: Olmayan futbolcuyu esame listesine yazmışlar

Olayı tespit eden Fethiyespor, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Tarafımızca maç sonrası yapılan incelemelerde Kastamonuspor Kulübü'nün 2 forma nolu Yusuf Talum adlı oyuncusunun takımla beraber olmadığı, kamera görüntüleri tarafımızca incelendiğinde de görülebileceği üzere soyunma odasında da bulunmadığı ve hatta Fethiye’ye bile getirilmediği tarafımızca tespit edilmiştir. Oyuncu ile arkadaş olan takım oyuncularımızın maç sonrası oyuncuyu arayıp konuştuklarında oyuncunun İnegölspor’a transfer olma durumu olduğu için Fethiye’ye getirilmediği futbolcu tarafından da beyan edilmiştir. Nitekim iş bu dilekçemize ekli olarak sunmakta olduğumuz futbolcu Yusuf Talum tarafından da bu husus açıkça beyan edilmiştir. Rakip kulübün maç öncesinde esame listesini sistemden neden bir türlü onaylatamadığı ve sonrasında ise kadro uygunluğunu sağlamak amacıyla sahayı bırakın şehirde bile bulunmayan bir oyuncuyu listeye yazarak bu sorunu çözdüğü bu şekilde anlaşılmıştır. Hakem kontrollerinde ise muhtemelen başka bir oyuncuyu ya da kişiyi göstererek hakemi yanıltmışlardır" ifadeleri yer aldı.