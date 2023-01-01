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Spor

2. Lig'de skandal olay: Olmayan futbolcuyu esame listesine yazmışlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, 10 Eylül'de evinde 1-0 kaybettiği Kastamonuspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, rakibin deplasmana hiç gelmeyen futbolcu Yusuf Talum'u esame listesine yazdığını belirtip hükmen galibiyet talep etti. Kastamonuspor'dan geçen hafta 13 Eylül'de İnegölspor'a transfer olan genç futbolcu da federasyona verdiği savunma dilekçesinde Fethiye’ye hiç gitmediğini kabul etti.

16:25 . 18/09/2023 Pazartesi
DHA
Hükmen galibiyet için TFF'ye başvuru yapıldı.

Hükmen galibiyet için TFF'ye başvuru yapıldı.

Fethiye İlçe Stadı'nda ligin üçüncü haftasında oynanan Fethiyespor-Kastamonuspor maçında konuk takımın, 22 yaşındaki Yusuf Talum isimli oyuncuyu ilçeye getirmemesine rağmen varmış gibi 18 kişilik maç listesine aldığı ortaya çıktı. Kastamonuspor’un lig statüsündeki genç oyuncu kurallarını sağlayamaması nedeniyle maç öncesi listesi onaylanmayınca Fethiye’ye hiç gelmeyen Yusuf Talum’un son anda listeye eklendiği öğrenildi.


TFF'ye başvuru yapıldı

Olayı tespit eden Fethiyespor, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Tarafımızca maç sonrası yapılan incelemelerde Kastamonuspor Kulübü'nün 2 forma nolu Yusuf Talum adlı oyuncusunun takımla beraber olmadığı, kamera görüntüleri tarafımızca incelendiğinde de görülebileceği üzere soyunma odasında da bulunmadığı ve hatta Fethiye’ye bile getirilmediği tarafımızca tespit edilmiştir. Oyuncu ile arkadaş olan takım oyuncularımızın maç sonrası oyuncuyu arayıp konuştuklarında oyuncunun İnegölspor’a transfer olma durumu olduğu için Fethiye’ye getirilmediği futbolcu tarafından da beyan edilmiştir. Nitekim iş bu dilekçemize ekli olarak sunmakta olduğumuz futbolcu Yusuf Talum tarafından da bu husus açıkça beyan edilmiştir. Rakip kulübün maç öncesinde esame listesini sistemden neden bir türlü onaylatamadığı ve sonrasında ise kadro uygunluğunu sağlamak amacıyla sahayı bırakın şehirde bile bulunmayan bir oyuncuyu listeye yazarak bu sorunu çözdüğü bu şekilde anlaşılmıştır. Hakem kontrollerinde ise muhtemelen başka bir oyuncuyu ya da kişiyi göstererek hakemi yanıltmışlardır" ifadeleri yer aldı.


Maçın esame listesi

Yusuf Talum da kabul etti

Kastamonuspor'un maçın oynandığı dönemdeki oyuncusu Yusuf Talum da Futbol Federasyonu'na dilekçe vererek Fethiye’ye hiç gitmediği halde kadroda yer aldığını belirtti. Yusuf Talum, TFF'den gereğinin yapılmasını istedi.


"Hükmen galibiyet bekliyoruz"

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, konuyla ilgili, "Kastamonuspor hakkında Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'na başvurduk. Sonuç bekliyoruz. Her şey dilekçemizde anlatıldığı gibidir. Fethiye’ye getirilmeyen futbolcu varmış gibi gösterilmiştir. Bu maçın Fethiyespor adına hükmen galibiyetle sonuçlanması gerekir" dedi.








#2. Lig
#Fethiyespor
#Kastamonuspor
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