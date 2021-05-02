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Spor 2020-2021 Süper Lig sezonunda ilk küme düşen takım Denizlispor oldu
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2020-2021 Süper Lig sezonunda ilk küme düşen takım Denizlispor oldu

Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi rakibine 1-0 mağlup oldu ve 2020-2021 sezonunda lige ilk veda eden takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020-2021 Süper Lig sezonunda ilk küme düşen takım Denizlispor oldu
Denizlispor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi rakibine 1-0 mağlup oldu ve 2020-2021 sezonunda lige ilk veda eden takım oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

58. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun içeriye çevirmek istedi top Mustafa Yumlu'dan sekip kaleye yöneldi. Kaleci Abdulkadir pozisyonu iyi takip etti ve topun sahibi oldu.

GOL!

  • 72. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Michalak'ın sağ kanattan arka direğe ortasında Samudio kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

79. dakikada Samudio ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaptı. Abdulkadir sağına gelen topu çok iyi uzanıp çeldi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Çaykur Rizespor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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