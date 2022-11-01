2022 Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak kanallar

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.
Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev organizasyon, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.
32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.
2022 Dünya Kupası grupları şöyle:
- A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
- B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
- C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
- D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
- E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
- F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
- G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye'deki yayıncısı TRT. Türk futbolseverler, TRT1 ve TRT Spor ekranlarından maçları takip edecek.
2022 Dünya Kupası maç programı ve yayınlanacağı kanalar:
- 20 Kasım
- Katar-Ekvador (19.00) TRT 1
- 21 Kasım
- İngiltere - İran (16.00) TRT 1
- Senegal-Hollanda (19.00) TRT 1
- Amerika-Galler (22.00) TRT 1
- 22 Kasım
- Arjantin-Suudi Arabistan (13.00) TRT 1
- Danimarka-Tunus (16.00) TRT 1
- Meksika- Polonya (19.00) TRT 1
- Fransa-Avustralya (22.00) TRT 1
23 Kasım
- Fas-Hırvatistan (13.00) TRT 1
- Almanya-Japonya (16.00) TRT 1
- İspanya-Kosta Rika (19.00) TRT 1
- Belçika-Kanada (22.00) TRT 1
24 Kasım
- İsviçre-Kamerun (13.00) TRT 1
- Uruguay-Güney Kore (16.00) TRT 1
- Portekiz-Gana (19.00) TRT 1
- Brezilya-Sırbistan (22.00) TRT 1
25 Kasım
- Galler-İran (13.00) TRT 1
- Katar-Senegal (16.00) TRT 1
- Hollanda-Ekvador (19.00) TRT 1
- İngiltere-ABD (22.00) TRT 1
26 Kasım
- Tunus-Avustralya (13.00) TRT 1
- Polanya-Suudi Arabistan (16.00) TRT 1
- Fransa-Danimarka (19.00) TRT 1
- Arjantin-Meksika (22.00) TRT 1
27 Kasım
- Japonya-Kosta Rika (13.00) TRT 1
- Belçika-Fas (16.00) TRT 1
- Hırvatistan-Kanada (19.00) TRT 1
- İspanya-Almanya (22.00) TRT 1
28 Kasım
- Kamerun-Sırbistan (13.00) TRT 1
- Güney Kore - Gana (16.00) TRT 1
- Brezilya-İsviçre (19.00) TRT 1
- Portekiz-Uruguay (22.00) TRT 1
29 Kasım
- Ekvador-Senegal (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Hollanda-Katar (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Galler-İngiltere (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- İran-ABD (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
30 Kasım
- Avustralya-Danimarka (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Tunus-Fransa (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Polonya-Arjantin (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Suudi Arabistan-Meksika (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
1 Aralık
- Hırvatistan-Belçika (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Kanada-Fas (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Japonya-İspanya (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Kosta Rika-Almanya (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
2 Aralık
- Gana-Uruguay (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Güney Kore-Portekiz (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Sırbistan-İsviçre (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
- Kamerun-Brezilya (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
3 Aralık-6 Aralık
- Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
9 Aralık-10 Aralık
- Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
13 Aralık-14 Aralık
- Yarı final (2 maç) / TRT 1
17 Aralık Cumartesi
- Üçüncülük maçı / TRT 1
18 Aralık Pazar
- Final / TRT 1