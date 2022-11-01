Spor 2022 Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak kanallar
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2022 Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak kanallar

2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da başlayacak. 32 takımın mücadele edeceği organizasyon 18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek. Peki 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

Dünya Kupası programına ve maçların yayınlanacağı kanallara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası maçları 8 ayrı stadyumda oynanacak.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev organizasyon, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

2022 Dünya Kupası grupları şöyle:

  • A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
  • B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
  • D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
  • E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
  • F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
  • G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye'deki yayıncısı TRT. Türk futbolseverler, TRT1 ve TRT Spor ekranlarından maçları takip edecek.

Futbolseverler dikkat! TRT frekans bilgileri güncellendi
SPOR
Futbolseverler dikkat! TRT frekans bilgileri güncellendi

2022 Dünya Kupası maç programı ve yayınlanacağı kanalar:

  • 20 Kasım
  • Katar-Ekvador (19.00) TRT 1
  • 21 Kasım
  • İngiltere - İran (16.00) TRT 1
  • Senegal-Hollanda (19.00) TRT 1
  • Amerika-Galler (22.00) TRT 1
  • 22 Kasım
  • Arjantin-Suudi Arabistan (13.00) TRT 1
  • Danimarka-Tunus (16.00) TRT 1
  • Meksika- Polonya (19.00) TRT 1
  • Fransa-Avustralya (22.00) TRT 1

23 Kasım

  • Fas-Hırvatistan (13.00) TRT 1
  • Almanya-Japonya (16.00) TRT 1
  • İspanya-Kosta Rika (19.00) TRT 1
  • Belçika-Kanada (22.00) TRT 1

24 Kasım

  • İsviçre-Kamerun (13.00) TRT 1
  • Uruguay-Güney Kore (16.00) TRT 1
  • Portekiz-Gana (19.00) TRT 1
  • Brezilya-Sırbistan (22.00) TRT 1

25 Kasım

  • Galler-İran (13.00) TRT 1
  • Katar-Senegal (16.00) TRT 1
  • Hollanda-Ekvador (19.00) TRT 1
  • İngiltere-ABD (22.00) TRT 1

26 Kasım

  • Tunus-Avustralya (13.00) TRT 1
  • Polanya-Suudi Arabistan (16.00) TRT 1
  • Fransa-Danimarka (19.00) TRT 1
  • Arjantin-Meksika (22.00) TRT 1

27 Kasım

  • Japonya-Kosta Rika (13.00) TRT 1
  • Belçika-Fas (16.00) TRT 1
  • Hırvatistan-Kanada (19.00) TRT 1
  • İspanya-Almanya (22.00) TRT 1

28 Kasım

  • Kamerun-Sırbistan (13.00) TRT 1
  • Güney Kore - Gana (16.00) TRT 1
  • Brezilya-İsviçre (19.00) TRT 1
  • Portekiz-Uruguay (22.00) TRT 1

29 Kasım

  • Ekvador-Senegal (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Hollanda-Katar (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Galler-İngiltere (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • İran-ABD (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım

  • Avustralya-Danimarka (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Tunus-Fransa (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Polonya-Arjantin (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Suudi Arabistan-Meksika (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık

  • Hırvatistan-Belçika (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Kanada-Fas (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Japonya-İspanya (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Kosta Rika-Almanya (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık

  • Gana-Uruguay (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Güney Kore-Portekiz (18.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Sırbistan-İsviçre (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Kamerun-Brezilya (22.00) TRT 1 ya da TRT SPOR

3 Aralık-6 Aralık

  • Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık-10 Aralık

  • Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık-14 Aralık

  • Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi

  • Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar

  • Final / TRT 1

Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyum
FOTOĞRAF 8
Title
Lusail Ulusal Stadyumu (80.000)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Lusail Ulusal Stadyumu, Dünya Kupası'nda altı grup maçı, yarı final ve final dahil olmak üzere 10 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Al Bayt Stadyumu (60.000)

Katar'ın Al Khor şehrinde yer alan Al Bayt Stadyumu, Dünya Kupası'nda açılış maçı ve yarı final dahil 9 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Uluslararası Khalifa Stadyumu (45.416)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Khalifa Stadyumu, Dünya Kupası'nda 3.lük maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Education City Stadyumu (45.350)

Katar'ın Al Rayyan şehrinde yer alan Education City Stadyumu, 2 eleme maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Ahmad bin Ali Stadyumu (44.740)

Katar'ın Al Rayyan şehrinde yer alan Ahmad Bin Ali Stadyumu, son 16 turu maçı dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Stadyum 974 (40.000)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Stadyum 974, son 16 turu dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Al Thumama Stadyumu (40.000)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Al Thumama Stadyumu, 2 eleme maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
Title
Al Janoub Stadyumu (40.000)

Katar'ın Al Wakrah şehrinde yer alan Al Janoub Stadyumu, son 16 turu dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyum
Kasım ayında Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'na 2 aydan daha az bir süre kaldı. Bizde Yeni Şafak Spor servisi olarak organizasyonun oynanacağı stadyumları sizler için derledik.


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