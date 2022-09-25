Futbolseverler dikkat! TRT frekans bilgileri güncellendi TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, milli maç ve Dünya Kupası maçları öncesi bilgilendirme yaptı. Futbolseverlerin maçları sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiği bildirildi. TRT uydu frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol