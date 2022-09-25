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Futbolseverler dikkat! TRT frekans bilgileri güncellendi

TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, milli maç ve Dünya Kupası maçları öncesi bilgilendirme yaptı. Futbolseverlerin maçları sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiği bildirildi. TRT uydu frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT kanalı neden açılmıyor? TRT canlı maç nasıl izlenir? TRT uydu frekans bilgileri nasıl ayarlanır?
TRT, yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başladı.

TRT’den futbolseverlere, bu akşam TRT 1’de ekrana gelecek Faroe Adaları-Türkiye karşılaşması ve 20 Kasım’da başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi bir kez daha frekans güncelleme hatırlatması yapıldı.

Bu çerçevede, TRT yayınlarını Türkiye’den uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri TRT’nin ilgili platformlarında duyuruldu.

İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin; TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

TRT'nin frekans bilgileri şöyle:

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: 3/4

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