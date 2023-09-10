Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan final maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.





Finalde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Panzerler, bu organizasyonu tarihinde ilk kez kazandı.





Maçın ilk çeyreğini Almanya 23-26 geride kapatan Panzerler, soyunma odasına da 47-47 beraberlikle sonuçlandı.





Üçüncü periyodun 69-57 Almanya lehine geçildiği karşılaşmada Sırbistan son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşmayı Almanya 83-77 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.





Almanya'da Dennis Schroder 28 sayı ile en skorer olurken final maçının MVP ödülünü kazandı. Wagner 19 sayı ve Voigtmann 12 sayı ile Schroder'in ardından en skorer oyuncu oldu.





Sırbistan'da en skorer isim 21 sayıyla Aleksa Avramovic oldu. Avramovic'i Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla takip etti.





Almanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı tarihinde ilk kez kazandı.















