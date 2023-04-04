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Spor

2023’te yenilmeyen tek takım Samsunspor

1. Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig ve 1. Lig takımları arasında 2023 yılında resmi müsabakalarda maç kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekti. Samsunspor, 2023’teki 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Haber Merkezi
10:55 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Samsunspor, 1. Lig'de zirvede yer alıyor.

Samsunspor, 1. Lig'de zirvede yer alıyor.

20 maçlık namağlup serisi ile Türkiye’nin en profesyonel ilk 2 ligi arasında bu sezonki en uzun namağlup serisini yakalayan Samsunspor, bu karşılaşmaların 15’ini kazanırken, 5’inde ise berabere kaldı. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022’de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ayrıca Samsunspor, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10’unu kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.


Fatih Karagümrük kupada kaybetti

Süper Lig’de mücadele eden takımlardan Fatih Karagümrük hariç tamamı 2023 yılında mağlubiyet yaşadı. Tüm takımlar 2023’te ligde en az 1 kez mağlubiyet yaşarken, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2023’te ligde oynadığı 10 maçta hiç mağlubiyet almasa da 18 Ocak 2023’te Türkiye Kupası Son 16 Turunda Başakşehir’e penaltılarla 5-3 mağlup olarak kupadan elenmişti.


Rekor 25 maç

Samsunspor’un yakın geçmişteki en uzun namağlup serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. O dönem Teknik Direktör Fethi Demircan’ın çalıştırdığı Samsunspor, 1. Lig’de Süper Lig mücadelesi verdiği sezonda toplam 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti.


Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, ligde kalan 7 haftada mağlubiyet yaşamazsa kendisine ait olan namağlup rekorunu kıracak. Samsunspor, TFF 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak.



#Samsunspor
#1. Lig
#Süper Lig
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