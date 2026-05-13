2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu

22:36 13/05/2026, Çarşamba
2026 Süper Kupa'nın henüz tarihi belirlenmedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinin ardından 2026 Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek dört takım belli oldu.

2026 Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek takımlar netleşti. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen ekipler Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor oldu.

Kupada finale çıkan iki takımın belli olmasıyla birlikte, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe de 2026 Turkcell Süper Kupa’ya katılma hakkı kazandı.

Böylece gelecek sezon Süper Kupa’da mücadele edecek dört takım da resmiyet kazandı:

Galatasaray

Fenerbahçe

Trabzonspor

TÜMOSAN Konyaspor


SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

TFF'nin yeni Süper Kupa formatı hakkında duyurusu şu şekilde;

“Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir.”


2026 SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon planlamasında Süper Kupa'nın tarihine yer vermedi. Maçların takvimi daha sonra duyurulacak.





