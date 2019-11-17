27-0 yenince işinden oldu

İtalya'da oynanan Gençler Ligi maçında Invictasauro takımı, Marina Calcio'yu 27-0'lık sansasyonel bir skorla mağlup etti. Ancak bu tarihi galibiyet, Invictasauro'nun antrenörü Massimiliano Riccini'yi işinden etti.

"Rakibe saygısızlık"

Kulüp başkanı Brogelli, 27-0'lık galibiyeti rakibe saygısızlık olduğunu belirterek, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör Riccini'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Başkan Brogelli ayrıca rakip takımdan da özür diledi.

Futbol tarihinin en farklı skorları Futbol tarihine geçen karşılaşmalar arasında, hakeme kızan futbolcuların kendi kalelerine attıkları gollerle 149-0 sonuçlanan Madagaskar Ligi maçı ve 31-0 biten milli maç yer alıyor.İşte futbol tarihinin en şaşırtıcı skorları;AS Adema 149-0 Olympique de L'EmyrneStade Olympique De L'Emyrne (SOE) oyuncuları, hakemlerin play-off'larda çaldığı 'hatalı' düdüklere değişik bir tepki geliştirdi ve 149 golü de kendi kalelerine attı. Böylece profesyonel futbol tarihinin en farklı sonucu ortaya çıkmış oldu. Ayrıca bu skor Guinness rekorlar kitabına da girdi. Skorun yaşanma sebebi;İki takımın bundan önce oynadığı diğer play-off maçında, SOE, Adema karşısında 2-1 öndeyken, maçın son dakikalarında hakem, Adema lehine tartışmalı bir penaltı verdi. Penaltının golle sonuçlanması sonucu maç 2-2 biterken, Adema adeta şampiyonluğunu erken ilan etmiş oldu. Böylece, SOE'nin şampiyonluğu son play-off maçına taşıma umudu da bitmiş oldu. Vanuatu 46-0 MikronezyaBir milli maçta en fazla skorla yenilen takım unvanı Mikronezya'ya ait. 'Yürek burkan' 46-0'lık yenilgiden önce Tahiti'ye 38-0 mağlup olan Mikronezya, 38-0'ın sadece 2 gün öncesinde de Fiji'ye 30-0 yenilmişti. Ne hafta ama...Bir milli maçta en çok gol atan futbolcu 16 golle Jean Kaltack'a ait... Vanuatu-Mikronezya maçını izlemek isterseniz;Avustralya 31-0 Amerikan Samoası 2002 Dünya Kupası ön elemelerinde 11 Nisan 2001'de Avustralya'nın Coffs Harbour Stadyumu'nda oynanan maçta Avustralya ile Amerikan Samoası Milli Takımı karşılaştı. Avustralya maçı 31-0 kazandı. Avustralya'nın golcü ismi Archie Thompson 13 gol kaydetti. Atılan gollerin çokluğu skorda karışıklar ortaya çıkarttı. Maç sonunda stadyum skor tabelasında 32-0 yazılıydı ve Thompson'un 14 gol kaydettiği belirlenmişti. Ancak görevliler tarafından yapılan kontrolden sonra Thompson'un gol sayısı 13 ve maç sonucu 31-0 olarak belirlendi. Maçtan sonra FIFA'nın maçın hakemi ve gözlemcilerinden gelen raporlara göre açıkladığı resmi istatistiklerle de maçın 31-0 bittiği ve gollerden 13'ünü Thompson'un attığı doğrulandı.Maçtan öne çıkanlar;Archie Thompson 13 gol attı.Amerikan Samoası'nda 15 yaşında 2 futbolcu sahaya çıktı.Amerikan Samoası maç boyunca rakip kaleye sadece 1 şut çekebildi. San Marino 0-13 Almanya Avrupa Şampiyonası Elemelerinin en farklı mağlubiyetini 2006 yılında San Marino aldı. Lukas Podolski'nin 4 gol attığı maçta Almanya sahadan 13-0 galip ayrılmıştı. Maçtan öne çıkanlar;-San Marino elemelerde yaptığı 12 maçın sonunda -55 averaja ulaşmayı başardı. -Lukas Podolski 4 gol attı.-31 bin kişilik nüfusuyla San Marino, Almanya'dan 2.500 kat daha küçük. Yine de maça gelen 5000 taraftar, bu mikro ülkede futbolun ne kadar çok sevildiğini ispatladı. -Mücadele 12-0 iken Almanya'nın kazandığı penaltıyı Lehmann kullanmak istedi ancak San Marinolu futbolcular buna izin vermedi. -Maçın hakemi Selçuk Dereli'ydi.Lehmann'ın penaltı kullanmasına izin verilmeme anını izlemek için;



