|
Spor

56'ncı TSYD Kupası Ankaragücü'nün

MKE Ankaragücü, 56'ncı TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

18:01 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:10 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu ilk kupasını kazandı.

Emre Belözoğlu ilk kupasını kazandı.

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği 56. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda karşı karşıya geldi.


Mücadele MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri dakika 16' Atakan Çankaya ile 24' Efkan Bekiroğlu kaydetti.


MKE Ankaragücü, bu sonuçla birlikte arka arkaya 2 senedir bu kupayı kazanmayı başarırken aynı zamanda 18. kez kupaya uzandı ve Gençlerbirliği ile beraber en çok kazanan takım unvanına ortak oldu.





#TSYD Kupası
#Ankaragücü
#Gençlerbirliği
#Şampiyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri