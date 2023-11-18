Emre Belözoğlu ilk kupasını kazandı.
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği 56. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri dakika 16' Atakan Çankaya ile 24' Efkan Bekiroğlu kaydetti.
MKE Ankaragücü, bu sonuçla birlikte arka arkaya 2 senedir bu kupayı kazanmayı başarırken aynı zamanda 18. kez kupaya uzandı ve Gençlerbirliği ile beraber en çok kazanan takım unvanına ortak oldu.