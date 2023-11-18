A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Almanya ile Türkiye arasındaki müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.





Milliler, bu maçın ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son müsabakasında deplasmanda Galler ile mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.





A Milliler, bugüne kadar Almanya ile 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 14 kez de mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi.













Montella 3. maçında





Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından milli takımın başına getirilen İtalyan hoca Vincenzo Montella, Hırvatistan ile Letonya maçlarını kazanarak, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım biletini aldı. Montella, Almanya maçıyla birlikte millilerle 3. karşılaşmasına çıkacak.









A Milli Takımımız Almanya'da ciddi bir provaya çıkıyor.



Maç tahminlerinizi alalım✍ pic.twitter.com/lM8H5GlYtO — SPOR (@yenisafakspor) November 18, 2023





2023'te 9. maç





A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 7'si resmi, 1'i de özel maç olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Letonya'yı, Konya'da 4-0'lık skorla yendi.















