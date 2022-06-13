Spor A Milli Futbol Takımında hedef 4te 4 yapmak
FUTBOL FUTBOL

A Milli Futbol Takımı'nda hedef 4'te 4 yapmak

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
A Milli Futbol Takımında hedef 4te 4 yapmak
Millilerimiz Lüksemburg deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, yarın karşılaşacağı Litvanya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibiyle ilk maçını 6 gün önce deplasmanda oynarken sahadan, Doğukan Sinik (2) Serdar Dursun (2) Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 galip ayrılmıştı.

Müsabakayı, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Litvanya henüz puanla tanışamadı

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelede ise Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.

Kuntz Litvanya karşısında 10. maçına çıkıyor

  • Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 10. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 26 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Türkiye 608. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Serdar Dursun gollerine devam ediyor
SPOR
Serdar Dursun gollerine devam ediyor

Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.