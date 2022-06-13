A Milli Futbol Takımı'nda hedef 4'te 4 yapmak

A Milli Futbol Takımı, yarın karşılaşacağı Litvanya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibiyle ilk maçını 6 gün önce deplasmanda oynarken sahadan, Doğukan Sinik (2) Serdar Dursun (2) Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 galip ayrılmıştı.

Müsabakayı, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Litvanya henüz puanla tanışamadı

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelede ise Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.

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Kuntz Litvanya karşısında 10. maçına çıkıyor

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 10. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 26 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Türkiye 608. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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