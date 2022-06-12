Serdar Dursun gollerine devam ediyor

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe forması ile 15 gol atan Serdar Dursun, gollerine Milli Takımda da devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nde Lüksemburg ile deplasmanda karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun’un golleriyle milliler sahadan 3 puanla ayrılırken, grupta 3 maçın ardından 9 puana ulaştı. Lüksemburg maçının 46. dakikasında Orkun Kökçü’nün yerine oyuna dahil olan olan Serdar Dursun, 76. dakikada fileleri sarsmayı başardı.

Katkı vermeye devam ediyor

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda, Ekim ayında oynanan Letonya maçında ilk kez A Milli formayı giyen Serdar, ilk golünü de bu mücadelede kaydetti. Aynı grupta oynanan Cebelitarık maçında da 1 gole imza atan 30 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya ile oynanan özel karşılaşmada da 1 gol attı. Uluslar C Ligi’nde Faroe Adaları’na 1 gol atan Serdar, Litvanya maçında da kaydettiği 2 golle takımına katkı sağladı.

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A Milli takımda 234 dakika görev alan Serdar, ay-yıldızlı formayla 7. golüne ulaştı.

🇹🇷⚽ GOOLLL! | Serdar Dursun yine boş geçmedi! Yerden çok sert vurdu, farkı 2'ye çıkardı!#NationsLeague #BizimÇocuklar pic.twitter.com/ap3MCkjiKK — TRT Spor (@trtspor) June 11, 2022