Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya gitti

16:084/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Milli takım kafilesi
Milli takım kafilesi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile oynayacağı ikili temas maçları için Heidelberg şehrine gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Frankfurt'a hareket eden ay-yıldızlılar, sonrasında karayoluyla Heidelberg kentine ulaşacak.


Milliler, 6 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de SNP Dome Heidelberg'te Almanya ile ikili temas karşılaşmasına çıkacak ve 7 Haziran Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek.


A Milli Takım'da Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nden (WNBA) dönen Sevgi Uzun kafileye dahil olurken, Berfin Sertoğlu ve Sehernaz Çidal çalışmalarını bireysel programları dahilinde İstanbul'da sürdürecek.




#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#Avrupa Şampiyonası
#Almanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurları son durum 4 Haziran 2025: Dolar ne kadar oldu? Avro, Sterlin, İsviçre Frangı kaç TL? İşte bayram öncesi döviz kurları