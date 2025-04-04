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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı ücretsiz

17:254/04/2025, Cuma
AA
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Sivas 4 Eylül Stadyumu
Sivas 4 Eylül Stadyumu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü haftasında 8 Nisan Salı günü Slovenya ile oynayacağı müsabakayı taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak, saat 19.00'da başlayacak ve Passolig kart zorunluluğu bulunmayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

#A Milli Kadın Futbol Takımı
#Slovenya
#Sivas Yeni 4 Eylül Stadı

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