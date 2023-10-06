Hırvatistan ile Letonya maçlarının kadrosu belli oldu.
A Millî Takımımızın 12 Ekim’de Osijek’te Hırvatistan ile 15 Ekim’de Konya’da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir kadroya ilk kez çağrıldı.
Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
Defans: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
Orta saha / forvet: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.
Milli takıma davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.