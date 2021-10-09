Spor A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte senaryolar
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte senaryolar

Norveç ile berabere kalan A Milli Takımımız ikincilik fırsatını tepti. Ay-yıldızlılara gruptan çıkmak için kalan üç maçını kazanması yetmeyecek, rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte senaryolar
Norveç maçı 11'imiz

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçte üç yapmak bize yetmeyecek

Norveç beraberliği sonrası ikincilik fırsatını tepen A Milli Takımımız gruptan çıkma ihtimalini zora soktu. Ay-yıldızlı ekibimize kalan 3 maçını kazanması yetmeyecek. Hollanda ve Norveç'in puan kaybetmesi gerekecek.

Son 3 maçtan 9 puan çıkarmamız halinde lider olabilmemiz için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in de 2 puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Play-Off turu için ise Norveç'in 3 puan kaybetmesi gerekecek. Norveç'in 2 puan kaybetmesi halinde ise iş averaja kalacak.

Hollanda'nın kalan maçları

  • Cebelitarık
  • Karadağ (D)
  • Norveç

Norveç'in kalan maçları

  • Karadağ
  • Letonya
  • Hollanda (D)

Türkiye'nin kalan maçları

  • Letonya (D)
  • Cebelitarık
  • Karadağ (D)

Kuntz'un gelişi galibiyeti getirmedi: Norveç karşısında sonunu getiremedik
SPOR
Kuntz'un gelişi galibiyeti getirmedi: Norveç karşısında sonunu getiremedik


Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Ömerli Barajının çevresi çöplüğe döndü

Ömerli Barajı'nın
çevresi çöplüğe döndü

Köylüler isyanda: Hayvanlarımız zehirleniyor.
AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara Bahçeli'den sert tepki.

"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin."
Köylülerden ilginç yöntem

Köylülerden ilginç yöntem

Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.