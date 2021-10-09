A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte senaryolar

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.
Üçte üç yapmak bize yetmeyecek
Norveç beraberliği sonrası ikincilik fırsatını tepen A Milli Takımımız gruptan çıkma ihtimalini zora soktu. Ay-yıldızlı ekibimize kalan 3 maçını kazanması yetmeyecek. Hollanda ve Norveç'in puan kaybetmesi gerekecek.
Son 3 maçtan 9 puan çıkarmamız halinde lider olabilmemiz için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in de 2 puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Play-Off turu için ise Norveç'in 3 puan kaybetmesi gerekecek. Norveç'in 2 puan kaybetmesi halinde ise iş averaja kalacak.
Hollanda'nın kalan maçları
- Cebelitarık
- Karadağ (D)
- Norveç
Norveç'in kalan maçları
- Karadağ
- Letonya
- Hollanda (D)
Türkiye'nin kalan maçları
- Letonya (D)
- Cebelitarık
- Karadağ (D)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda yedinci maçlar sonrasında oluşan puan durumu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/zRSoiQAj98
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda yedinci maçlar sonrasında oluşan puan durumu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/zRSoiQAj98— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 8, 2021