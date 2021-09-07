A Milli Takım Hollanda deplasmanında hezimete uğradı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda'ya konuk oldu. A Milli Takım sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla 11 puanda kalan Milliler, grupta Hollanda ve Norveç’in ardından 3’üncü sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 1. dakikada Berghuis’in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Klaassen topla buluştu. Klaassen kale önünde Depay ile verkaçın sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
GOL!
- 16. dakikada Klaassen’in pasında defansın arkasına sarkan Depay’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
25. dakikada Çağlar Söyüncü’nün kaleyi cepheden gören bir noktadan uzaktan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow’da kaldı.
36. dakikada ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü’nün Klaassen’e yaptığı hareket sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.
GOL!
- 38. dakikada Depay’ın kullandığı penaltıda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
44. dakikada orta sahanın sağ tarafında Depay’a yaptığı müdahale sonrasında Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundan da sarı kartı olan Çağlar oyun dışı kaldı.
GOL!
- 54’üncü dakikada Depay ile Hollanda farkı 4’e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bergwijn’in arka direğe ortasında Berghuis’in çizgiden içeriye çevirdiği topta Depay, altıpas içinde kafayla topa dokunarak ağlara gönderdi: 4-0.
76’ncı dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Til’in şutunda top az farkla üstten auta gitti.
79’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Hakan Çalhanoğlu’nun arka direğe ortasında Ozan Tufan’ın sol çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.
80’inci dakikada Hollanda farkı 5’e çıkardı. Orta sahada topla buluşan Koopmeiners’in uzun ara pasında ceza yayı içinde topla buluşan Til, topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.
GOL!
- 90’ıncı dakikada Hollanda farkı 6 yaptı. Rensch’in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Malen’in vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.
GOL!
- 90+2’nci dakikada kaleci Bijlow pasını Van Djik’a çıkarmak istedi. Van Djik’tan önce araya giren Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinde pasını Cengiz Ünder’e çıkardı. Cengiz Ünder meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1
Taraftarlardan istifa çağrısı yapıldı
Karadağ beraberliği sonrası ilk defa Şenol Güneş’i istifaya çağıran taraftarlar, Hollanda maçında da 4-0 sonrası stadyumda Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulunmaya başladı. Taraftarlar, “Şenol Güneş İstifa” diyerek bir süre tezahüratlarını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımımız, 30 yıl sonra en farklı mağlubiyetini aldı
📌17.07.1991 | İzlanda 5-1 Türkiye pic.twitter.com/Fm4EyhimoH
A Milli Futbol Takımımız, 30 yıl sonra en farklı mağlubiyetini aldı