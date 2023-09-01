A Milli Takım kadrosu belli oldu: Üç yeni isim

A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya 5 futbolcu ile en fazla Fenerbahçe’den oyuncu davet edildi. Kadroda Galatasaray’dan 4, Beşiktaş’tan 3, Trabzonspor, Adana Demirspor, Inter, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma, Benfica, Valencia, Stade Rennais, TSG 1899 Hoffenheim, ve Al-Ahli’den de 1’er futbolcu bulunuyor.