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Spor

A Milli Takım kadrosu belli oldu: Üç yeni isim

Ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosu açıklandı. Kazımcan Karataş, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli formayı giyme şansı yakaladı.

14:06 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Teknik direktör Stefan Kuntz kadroyu belirledi.

Teknik direktör Stefan Kuntz kadroyu belirledi.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.


Aday kadroya 5 futbolcu ile en fazla Fenerbahçe’den oyuncu davet edildi. Kadroda Galatasaray’dan 4, Beşiktaş’tan 3, Trabzonspor, Adana Demirspor, Inter, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma, Benfica, Valencia, Stade Rennais, TSG 1899 Hoffenheim, ve Al-Ahli’den de 1’er futbolcu bulunuyor.


Kazımcan Karataş, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, teknik direktör Stefan Kuntz'un görev vermesi halinde ilk kez A Milli formayı giyecek.


İşte A Milli Takım kadromuz:

Kaleci:
Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:
Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demirel (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)
Orta saha - Forvet:
Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)





#EURO 2024 Elemeleri
#UEFA
#A Milli Takım
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