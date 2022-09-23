Spor A Milli Takımda değişiklik Dört yeni isim kadroya çağrıldı
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A Milli Takım'da değişiklik: Dört yeni isim kadroya çağrıldı

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı. Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok kafileye dahil edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım kadrosuna hangi futbolcular dahil edildi?
Türkiye'nin Lüksemburg maçındaki 11'i

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak.

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