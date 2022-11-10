Spor Stefan Kuntzdan sürpriz kadro 4 ismi ilk kez çağırdı
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Stefan Kuntz'dan sürpriz kadro: 4 ismi ilk kez çağırdı

EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında İskoçya ve Çekya ile mücadele edecek millilerin aday kadrosu belli oldu. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

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Haber Merkezi DHA
A Milli Takım kadrosunda hangi futbolcular var?
Milliler Kuntz yönetiminde hazırlıklara başlayacak.

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

Cenk, Emre ve Deniz yeniden kadroda

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

İşte A Milli Takım kadromuz:

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