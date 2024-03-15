A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti. EURO 2024 nerede, hangi ülkede oynanacak? Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları ne zaman oynanacak? İşte EURO 2024 çeyrek, yarı final ve final maç tarihleri ile maç programı.