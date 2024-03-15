A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ve 26 Mart Salı günü Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, 1. FC Nürnberg'den Can Uzun ve Ajax'tan Ahmetcan Kaplan ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;
KALECİ:
Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Ugurcan Çakır
DEFANS:
Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu
ORTA SAHA:
Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET:
Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı
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1 saat önce