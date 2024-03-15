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Spor

A Milli kadro belli oldu

A Milli Takımımızın, Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Üç isim ilk kez ay-yıldızlı takımdan davet aldı.

14:37 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 15:31 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ve 26 Mart Salı günü Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.


Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, 1. FC Nürnberg'den Can Uzun ve Ajax'tan Ahmetcan Kaplan ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.


Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;

KALECİ:
Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Ugurcan Çakır

DEFANS:
Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

ORTA SAHA:
Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET:
Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı






#A Milli Takım
#Montella
#Semih Kılıçsoy
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