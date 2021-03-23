Spor A Milli Takım kadrosundan iki isim çıkartıldı
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takım kadrosundan iki isim çıkartıldı

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım kadrosundan iki isim çıkartıldı
A Milli Takım futbolcuları Hollanda maçı öncesinde son idmanlarını gerçekleştirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

  • A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

Abone Ol Google News
Saniyeler içinde beyaza büründü

Saniyeler içinde
beyaza büründü

Görüş mesafesi 30 metreye düştü.
50 yıldır böyle bir şey görmedik

'50 yıldır böyle bir şey görmedik'

​Adana'daki gizemli olaya zabıta el attı.
Yunan medyası Doğu Akdenizden ümidi kesti: Miçotakis hâlâ hayal kuruyor

Bakan Elvan, 38 sayfalık planı açıkladı.

​Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihleri duyurdu.

​Görüşmede 18 Mart Mutabakatı vurgusu.
Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kısa sürede arttı

Kısa sürede arttı

Hastaneye başvuru sayısı bir haftada 15'ten 100'e çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.