A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan oruç sorusuna yanıt: Oyuncularımızın oruç tutmalarını destekliyorum

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Türkiye galibiyete getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, mücadelenin ardından galibiyeti ve 90 dakikayı değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Stefan Kuntz, "Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğimiz birçok maçım oldu. Bu maçta iyi oynayamadık. Tarihsel olarak bakarsanız da iyi oynamayıp kaybedilen maçlar çoktu. Kazanarak başladığımız için mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümüyle ilgil soruya Kuntz, "Ben de kesinlikle memnun kalmadım. İlk 30 dakikada defans oyuncularımızın performansı düşüktü ve orta saha oyuncularımızı yeteri kadar oyuna sokamadılar. Bekleri oyuna soktuğumuzda da onların çok fazla opsyionu yoktu. Bu sefer de onlar katkı sağlayamadı. Bu yüzden üçlü defansı dörtlüye çevirdik ve Salih'i savunmanın önüne aldık. Bu da sahaya daha iyi yansıdı." dedi.

Karşılaşmayla ilgili Kuntz ayrıca, "Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık ancak bugün atmosfer biraz daha farklıydı. Takım gençleşti ve yeni bir antrenörle oynadılar. Biraz zorlandık. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Enes Ünal'ın performansıyla ilgili ise Kuntz, "Burada şu anda Enes'e odaklanmamalıyız. Enes'in oyun içerisindeki konsantrasyonunu ikinci golde gördük. Bunlar da bir oyuncu için önemli." dedi.

Hırvatistan maçına ilişkin ise Kuntz şunları söyledi, "Oradaki maç farklı olacak. Maça favori olarak girmeyeceğiz. Aynı zamanda taraftarımız arkamızda olacak. Böylelikle milli maçlarda o duygu da oyun içine geldiğinde performans farklı olabiliyor. O yüzden o maç farklı olacak.

Oruç sorusuna yanıt verdi

''Eğer ben kadroyu belirlerken oruçlu olmaları niteliğinde karar verdiysem bunu nerden bilebiliyorsunuz? Doğru olan, A Milli Takım'daki çoğu oyuncu oruçluydu. Oyuncularımızın oruç tutmalarını destekliyorum. Performansa dayalı olarak kadromu seçiyorum.''

"Bu karar doğrultusunda karar verdik"