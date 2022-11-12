Jesus'la yerliler zirve yaptı

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımımızın İskoçya ve Çekya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna 6 futbolcu gönderdi. Altay, Ferdi, Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler ay-yıldızlı takıma çağrıldı. Bu isimlerin milli takıma çağrılacak performansa ulaşmalarında teknik direktör Jorge Jesus önemli rol oynadı.

Bambaşka bir Emre Mor

Jorge Jesus, son iki sezonu TFF1. Lig takımlarında kiralık geçiren İsmail Yüksek'i Türk futboluna ve F.Bahçe'ye kazandırdı, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu milli takım seviyesine getirdi. Hücum özelliğiyle öne çıkan, ancak savunmaya yardım etmeyen Emre Mor'a oyun disiplini kazandırdı. Portekizli çalıştırıcı, 17 yaşındaki Arda Güler'in eksiklerini gidermesi için özel olarak ilgileniyor.

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Ferdi'nin performansı arttı

Daha önce sakatlıkları ve istikrarsız performansıyla gündeme gelen İrfan Can Kahveci de Jesus ile farklı bir kimliğe büründü. İrfan Can, 1 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.

Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Jesus ile birlikte gelişimini artırarak sürdürüyor. Birçok ünlü yıldızın parlamasına destek sağlayan Jesus şimdi Ferdi Kadıoğlu'nu öne çıkartıyor.

Jesus, eleştiri alan kaleci Altay'a da sahip çıktı.

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