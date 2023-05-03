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Spor

A Milli Takım'da Abdullah Avcı sesleri: Büyük yetkilerle donatılacak

Trabzonspor'u Süper Lig'de şampiyonluğa taşıma başarısı gösteren teknik direktör Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın başına getirilebilir. Avcı'nın federasyon yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği ve altyapı organizasyonlarının da yetkilerinin içinde yer alacağı bir görevle Stefan Kuntz'un yerine geçebileceği öğrenildi.

21:11 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdullah Avcı, Trabzonspor ile Süper Lig'de şampiyonluk başarısı gösterdi.

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile Süper Lig'de şampiyonluk başarısı gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'tan memnun değil. Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Hırvatistan'a karşı Bursa'da alınan mağlubiyet sonrasında Alman teknik adamla ilgili ciddi bir memnuniyetsizlik havasının oluştuğu ve göreve yerli bir teknik adamın getirilmesi fikrinin ortaya atıldığı belirtildi.

Trabzonspor'dan ayrılan Abdullah Avcı'nın federasyonun aklındaki ilk isim olduğu öğrenilirken başarılı teknik adamın sadece teknik direktörlük görevini değil altyapı organizasyonlarının da başında olacağı belirtildi.

Trabzonspor'da da konuyla ilgili çalışmalar yürüten ancak sezonun kalanında olumsuz sonuçlar aldıktan sonra takımdan ayrılan Avcı'nın milli takımı yeniden çalıştırma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Abdullah Avcı-Milli Takım konusunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.


#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Milli Takım
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