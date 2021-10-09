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A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman'ın sakatlıkları nedeniyle Letonya maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımda iki isim kadrodan çıkarıldı
Serdar Aziz gözüne aldığı darbe nedeniyle mücadeleye devam edememişti.

A Milli Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.

Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.

Çağlar, Ozan ve Orkun'un cezaları bitti

Hollanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. Üç oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

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