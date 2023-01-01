A Milli Takım'da yabancı teknik direktör dönemi sona erdi

Türk Milli Takımı’nın teknik direktör koltuğunda 2 yıldır oturan Stefan Kuntz’un görevine son verildiği haberleri yalanlandı. Ancak kulislerden gelen bilgiler bunun doğru olmadığını söylüyor. Hatta Kuntz’un yerine yabancı hoca gelecek söylemleri de mevcut. Türk futbolseverler ise bu haberlere tepkili. Sosyal medyada etkili olan fikir, ‘Türk Milli Takımı’nın hocası Türk olmalı’ düşüncesi.