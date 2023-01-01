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Spor

A Milli Takım'da yabancı teknik direktör dönemi sona erdi

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar resmi olarak ayrılıyor. Alman teknik adamın tazminat istemesi sebebiyle uzayan süreç noktalanmak üzere. Federasyonda gelinen noktada yabancı hoca döneminin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtiliyor.

19:27 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Stefan Kuntz - Milli Takım'da 2 yıl görev yaptı.

Stefan Kuntz - Milli Takım'da 2 yıl görev yaptı.

Türk Milli Takımı'ndaki son yabancı hoca denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un görevine son verme konusunda kararını netleştirdi. Alman teknik adamın tazminat istemesi sebebiyle sürecin uzadığı ortaya çıkarken yönetim kurulunun konuyla ilgili pürüzleri çözüme kavuşturduğu aktarıldı.

Federasyon kulislerinden gelen bilgilere göre yabancı hoca döneminin başarısızlıkla sona erdiği dillendirilirken başkan Mehmet Büyükekşi'ye yerli hoca konusunda tavır sergilenmesi yönünde tavsiyelerde bulunulduğu belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın milli takımın başına geçeceği iddia edilirken bu konuyla ilgili somut bir gelişmenin olmadığı aktarıldı. Federasyondaki yöneticilerin çoğunluğunun yabancı hoca dönemlerinde başarısızlık yaşandığını öne sürerek yerli hoca konusunda çalışma yaptığı da ifade edildi.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için yerli olarak en güçlü adayın Abdullah Avcı olduğu öne sürüldü.



#Türkiye
#Stefan Kuntz
#Montella
1 saat önce
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