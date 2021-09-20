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A Milli Takım'da yeni dönem: Kuntz imzayı attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz için imza töreni düzenledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Alman çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma yapıldığını ve sözleşmesinde tazminat maddesi olduğunu açıkladı. "Evime döndüm" diyen Kuntz ise, "Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımda yeni dönem: Kuntz imzayı attı
Kuntz, Almanya U21 Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı.

Alman çalıştırıcı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini ay-yıldızlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İmza törenindeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

A Milli Futbol Takım Sorumlusu Hamit Altıntop: "Almanya'da olamadı ama biz ona bu şansı veriyoruz"

  • "Selim Soydan ve Şenol Güneş'e hizmetleri için teşekkür ederim. Şenol Güneş'e hayatında sağlık ve başarı diliyorum. Selim ağabey ile devam ediyoruz. Eski milli futbolcu olarak böyle bir kararı vermekten, bu görevde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu zor görevi keyfe çevireceğimizden, sizleri de bu konuda ikna edeceğimizden eminim. Stefan Kuntz ile beraber, genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynamayı hedefliyoruz. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle istişareler yaptık. Saha dışında kendisine tecrübemle, birikimimle, kalitemle yardımcı olacağıma söz verdim. Kuntz; Almanya'da A Milli Takım teknik direktörü olamadı ama biz ona bu şansı veriyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Almanya için bir kayıp; Türkiye için ise büyük bir kazanç olacak"

  • "Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Şenol Güneş hocamıza bugüne kadar verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kan değişiklikleri futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşananlar üzerine Şenol Güneş ile görüştük. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık ve daha sonra Kuntz isminde karar kıldık. Başka bir milli takımımız yok. 20 sene sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, bunu da başaracağız. Herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ediyorum. Lütfen Stefan Kuntz'u yerli yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Stefan Kuntz, Almanya için bir kayıp; Türkiye için ise büyük bir kazanç olacaktır."

Özdemir: "Tazminat maddesi mevcut"

  • "Kuntz ile anlaşmamız 3 yıllık olacak. Her kontratta olduğu gibi bu kontratta da tazminat maddesi mevcut. Biz bu maddeden dolayı memnunuz. Şenol Hoca ile vedalaştık. Sözleşmesinde yer alan ve hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakama anlaştık."


Stefan Kuntz: "Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız"

  • "Hamit (Altıntop) beni ilk aradığında gurur duydum. Büyük bir mutluluk hissediyorum ama işin büyük kısmının da bundan sonra başladığını biliyorum. Tüm gücümüzü toparlayıp Norveç maçına hazırlanacağız. Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum."


Kuntz basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Kuntz basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"Sergen'i görünce kahkahalar attım"

  • "Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak Türkiye'den erken ayrılmaktı' der. Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum. Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum."

"Güç ve pozitif enerji doluyum"


  • "Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz. Aileme Türkiye ile görüştüğümü söylediğimde verdikleri cevap 'Biz de seninle gelelim' oldu. Bundan daha iyi bir iltifat olamaz. Bana gösterilen bu inanç için teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum."

"Yardımcı olarak 4 aday var"

  • "Dört yardımcı antrenör adayımız var. Yardımcı olarak ana dili Türkçe olan bir isim ile çalışmak istiyorum..."

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