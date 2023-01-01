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Spor

A Milli Takım'da yeni hoca belli oluyor

Kuntz ile yarın toplantı yapıp resmen yollarını ayırması beklenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım için hoca adayını ikiye indirdi. Ay-yıldızlıların kalan 3 maça Abdullah Avcı ya da Vincenzo Montella ile çıkması bekleniyor.

09:31 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Vincenzo Montella

Abdullah Avcı - Vincenzo Montella

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'da iplerin koptuğu Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yarın toplantı yapma kararı aldı. Toplantı sonrası ayrılığın resmen açıklanması beklenirken, yeni hoca arayışları ise devam ediyor. Federasyon yönetiminin gündemine gelen birçok isim elenirken iki adayın ön plana çıktığı ifade edildi.


Gündeme gelen isimlerin bazılarından vazgeçilirken, aday sayısı ikiye düştü. TFF'nin gündeminde daha önce görüşülen Abdullah Avcı ilk sırada. Ancak bazı futbolcuların isteğiyle yabancı bir teknik adamla da temas kuruldu. Daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Avcı'yla beraber en güçlü aday. Alman teknik adam Joachim Löw'ün ismi de konuşuluyor.


İtalyan teknik adam Montella ile temas kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı ifade edilirken, TFF'nin kararını yarın vermesi bekleniyor.


Grupta 3 maçımız kaldı

Milliler, EURO 2024 yolunda 5 maç sonunda 10 puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar 12 Ekim'de olan Hırvatistan deplasmanı ve sonrasındaki Letonya ve Galler (deplasman) maçlarını kazanarak Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyor.





#A Milli Takım
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Stefan Kuntz
#Vincenzo Montella
#Abdullah Avcı
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