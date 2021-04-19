A Milli Takımımızın 3 yıldızının Avrupa Şampiyonası'nda oynaması engellenebilir

A Milli Futbol Takımımız ile ilgili Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. Bunun sebebi 3 yıldızımızın turnuvada forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olması.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıklamıştı. Bu uygulamada bulunulursa A Milli Takımımızda 3 kritik isim Ay-Yıldızlı formayı giyemeyecek.

Forma giymesi tehlikede olan isimler;

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Merih Demiral (Juventus)

Ozan Kabak (Liverpool)

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıkladı



▪Hakan Çalhanoğlu (Milan)

▪Merih Demiral (Juventus)

▪Ozan Kabak (Liverpool) pic.twitter.com/Aj61MKBX0d — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 19, 2021

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