A Milli Takımımızın 3 yıldızının Avrupa Şampiyonası'nda oynaması engellenebilir

A Milli Futbol Takımımız ile ilgili Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. Bunun sebebi 3 yıldızımızın turnuvada forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olması.
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıklamıştı. Bu uygulamada bulunulursa A Milli Takımımızda 3 kritik isim Ay-Yıldızlı formayı giyemeyecek.
Forma giymesi tehlikede olan isimler;
- Hakan Çalhanoğlu (Milan)
- Merih Demiral (Juventus)
- Ozan Kabak (Liverpool)
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıkladı
▪Hakan Çalhanoğlu (Milan)
▪Merih Demiral (Juventus)
▪Ozan Kabak (Liverpool) pic.twitter.com/Aj61MKBX0d
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıkladı