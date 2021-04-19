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Spor A Milli Takımımızın 3 yıldızının Avrupa Şampiyonasında oynaması engellenebilir
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A Milli Takımımızın 3 yıldızının Avrupa Şampiyonası'nda oynaması engellenebilir

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıkladı. Bu uygulamada bulunulursa A Milli Takımımızda 3 kritik isim Ay-Yıldızlı formayı giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımızın 3 yıldızının Avrupa Şampiyonasında oynaması engellenebilir
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da Milan takımının formasını giyiyor.

A Milli Futbol Takımımız ile ilgili Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. Bunun sebebi 3 yıldızımızın turnuvada forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olması.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularının milli takımda oynamasını engelleyeceğini açıklamıştı. Bu uygulamada bulunulursa A Milli Takımımızda 3 kritik isim Ay-Yıldızlı formayı giyemeyecek.

Forma giymesi tehlikede olan isimler;

  • Hakan Çalhanoğlu (Milan)
  • Merih Demiral (Juventus)
  • Ozan Kabak (Liverpool)

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