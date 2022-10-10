Spor EURO 2024 Elemeleri fikstürü belli oldu İlk maçımız deplasmanda
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EURO 2024 Elemeleri fikstürü belli oldu: İlk maçımız deplasmanda

A Milli Futbol Takım'ın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlı ekibin, D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

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Haber Merkezi AA
A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri fikstürü
Kura çekimi dün yapıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

  • 25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
  • 28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
  • 16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
  • 19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
  • 8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
  • 12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
  • 15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
  • 21 Kasım 2023: Galler-Türkiye

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