EURO 2024 Elemeleri fikstürü belli oldu: İlk maçımız deplasmanda

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.
İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
- 25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
- 28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
- 16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
- 19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
- 8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
- 12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
- 15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
- 21 Kasım 2023: Galler-Türkiye