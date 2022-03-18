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A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu: Yeni isimler dikkat çekti

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu: Yeni isimler dikkat çekti
Stefan Kuntz

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk defa A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Stefan Kuntz, son zamanlarda iyi bir performans gösteren Enes Ünal'ı da kadroya aldı.
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