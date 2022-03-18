A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu: Yeni isimler dikkat çekti

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.
Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk defa A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Stefan Kuntz, son zamanlarda iyi bir performans gösteren Enes Ünal'ı da kadroya aldı.
#SONDAKİKA - A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu pic.twitter.com/iocRvRQTOy
#SONDAKİKA - A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu pic.twitter.com/iocRvRQTOy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 18, 2022