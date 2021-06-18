Spor A Milli Takımın maç kadrosunu İyi Parti Başkanvekili nereden öğreniyor?
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A Milli Takım'ın maç kadrosunu İyi Parti Başkanvekili nereden öğreniyor?

EURO 2020'de boy gösteren milli takımımız çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Gösterilen performans sonrasında büyük eleştiriler alan Ay-Yıldızlı ekibimizle ilgili bugün de tartışma çıkartan bir olay yaşandı. İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı maç öncesinde milli takım kalesini Altay Bayındır'ın koruyacağını Twitter hesabından açıkladı. Özkan'ın bu bilgiyi nereden aldığı bilinmezken gelen tepkiler sonrasında yapılan paylaşım sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımın maç kadrosunu İyi Parti Başkanvekili nereden öğreniyor?
A Milli Takım, EURO 2020'de çıktığı iki maçta yenildi ve gol atamadı.

EURO 2020'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı çıktığı iki maçta da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Önce İtalya'ya sonrasında ise Galler'e yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz ile ilgili tartışma çıkartan bir gelişme daha yaşandı. Bunun sebebi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın İsviçre ile oynanacak maç öncesinde milli takımın 11'iyle ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaşmış olması

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre maçında A Milli Takım'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruyacağını açıkladı. İyi Parti başkanvekili paylaşımındaki fotoğrafında Altay'a aldığı eldiveni göstererek 'uğurlu gelmesi' dileğiyle notunu düştü.

  • Bu paylaşıma kısa süre içerisinde sosyal medyadan tepki mesajları atıldı. Özkan tepkilerin ardından paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırmak zorunda kaldı.

İşte İbrahim Özkan'ın tepkiler sonrasında kaldırdığı o tweet;

İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın paylaşımı.
İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın paylaşımı.

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