A Milli Takım'ın maç kadrosunu İyi Parti Başkanvekili nereden öğreniyor?

EURO 2020'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı çıktığı iki maçta da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Önce İtalya'ya sonrasında ise Galler'e yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz ile ilgili tartışma çıkartan bir gelişme daha yaşandı. Bunun sebebi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın İsviçre ile oynanacak maç öncesinde milli takımın 11'iyle ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaşmış olması

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre maçında A Milli Takım'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruyacağını açıkladı. İyi Parti başkanvekili paylaşımındaki fotoğrafında Altay'a aldığı eldiveni göstererek 'uğurlu gelmesi' dileğiyle notunu düştü.

Bu paylaşıma kısa süre içerisinde sosyal medyadan tepki mesajları atıldı. Özkan tepkilerin ardından paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırmak zorunda kaldı.

İşte İbrahim Özkan'ın tepkiler sonrasında kaldırdığı o tweet;

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