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UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Abdulkadir Bitigen, UEFA Konferans Ligi F Grubu'nda perşembe oynanacak Sturm Graz - Midtjylland maçında VAR olarak görevlendirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Bitigen hangi maçta görev alacak, hangi maçlarda görev aldı?
UEFA Konferans Ligi - Abdulkadir Bitigen

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya'nın Sturm Graz ekibi ile Danimarka'nın Midtjylland kulübü arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi F Grubu maçında VAR olarak görev yapacak.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Aliyar Aghayev’in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ingilab Mammadov olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.

  • Abdulkadir Bitigen, bu sezon başı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Young Boys - Liepaja maçında orta hakem olarak görev almıştı.

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