Spor Abdülkadir Ömür Avcı ile eski günlerine dönüyor
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Abdülkadir Ömür Avcı ile eski günlerine dönüyor

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Diğer taraftan Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, hücumda ve savunmada sergilediği performansla göz dolduruyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Abdülkadir Ömür Avcı döneminde çok farklı!
Abdülkadir Ömür, kariyerinde geçirdiği iki ciddi sakatlığa karşın bu sezon birçok maçta sahanın en iyilerinden biri oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında sahadan gözyaşlarıyla çıkmasının ardından her geçen gün üzerine koyarak devam eden Trabzonspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor’da, Abdülkadir Ömür’ün performansı da dikkat çekti. Hem hücumda hem de savunmada takımına önemli katkı sağlayarak elde edilen 3 puanda kilit rol oynayan Abdülkadir, Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımda eski parlak günlerinin sinyalini veriyor. Zaman zaman orta saha sağ tarafında görev yapan milli oyuncu, 10 numara pozisyonunda verimi ile dikkat çekiyor.

En çok Avcı döneminde forma giydi

Abdülkadir, bordo-mavili takımda en çok Abdullah Avcı’nın 2.5 yıllık öneminde forma giydi. Deneyimli teknik adam, 76 resmi müsabakada Ömür’e görev verdi. Görev aldığı maçlarda 9 gol atıp, 7 asist yapan başarılı oyuncu, 4 bin 553 dakika sahada kaldı.

  • Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman döneminde 37 maçta oynayıp 6 gol, 12 asist yaptı. Rıza Çalımbay döneminde ise Ömür, 26 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynadı.

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