Abdülkadir Ömür: "Liderliğin keyfini sürüyoruz"

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ligin uzun bir maraton olduğunu ancak lider durumda bulunduklarını ve bunun keyfini sürdürdüklerini söyledi. Bordo-mavili takımın genç oyuncusu, geçen sezonun 8. haftasında Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle yükselen bir performanslarının olduğunu, takım halinde iyi savunma ve iyi hücum yaptıklarını ancak sezon başında kaybedilen puanlar nedeniyle ligin yukarısında tutunamadıklarını belirtti. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını ifade eden Abdülkadir Ömür, “Çok iyi takım kuruldu. Herkes kendi görevini yapıyor. İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç üstüne koyarak galip gelmek istiyoruz” diye konuştu.

"Herkes şampiyonluk bekliyor"

“Başkanımız, hocamız, camiamız, taraftarımız, herkes şampiyonluk bekliyor” diyen Abdülkadir Ömür, “Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Herkesin istediği gibi yerli oyuncular da bu şampiyonluğu istiyor. Bazen ben oynuyorum, bazen Yusuf, bazen de başka bir arkadaş oynuyor. Tek amacımız bu şehri özlediği şampiyonluğa ulaştırmak. Bu bizim için korku değil, bizi daha fazla motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız. Yerli ve yabancı ayırt etmek istemiyorum. Aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Abdülkadir Ömür: "Herkes yanımda oldu. Hocam da bana güvendi. Şampiyonlukta ismimin yazmasını istiyorum" pic.twitter.com/tMzbUOboJm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2021

"Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor"

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara ilişkin, “Kulağımızı kapatıyoruz görmemezlikten geliyoruz. Hakkımız olan 3 puanı kazandık. Onlara saygı duyuyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Göztepe maçını da kazanıp Fenerbahçe maçını taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu. Genç futbolcu Fenerbahçe maçının yıldızı Bakasetas’ın takımın için çok değerli olduğunu da belirtirken, “Tüm yabancılarla aramızı çok iyi. Takım olarak kulağımızı saha dışına kapatıp saha içine odaklanmak istiyoruz” dedi.

Taraftarlara teşekkür

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Fenerbahçe maçında taraftarların verdiği desteği teşekkür eden Abdülkadir Ömür, “Penaltı pozisyonunda inanılmaz baskı oluşturdular. Islıklardan bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Erce ağabeyle hakemin bile etkilenmiş olabileceğini konuştuk. O baskı olması belki de VAR’a gidilmeyecekti. Taraftarımızın bu enerjisine, sinerjisine hep ihtiyacımız var” diye konuştu.

"Avrupa hayalim var"

Abdülkadir Ömür, İngiltere’den daha önce transfer teklif aldığını belirterek, “Sayın başkanımız bunu açıklamıştı. İngiltere’den çok ciddi bir teklif almıştım ama iki ağır sakatlık yaşadım. Benim önceliğim Trabzonspor ile kupalar kazanmak. İki kupa kazandık, inşallah şampiyonluk kupası da olur. Burada hayallerimi tamamladıktan sonra amacım Avrupa’ya gitmek, İspanya, İngiltere liginde oynamak. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum” ifadesini kullandı.

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