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Abdülkadir Ömür'den "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna cevap: Onun hayranıyım

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, Dünya Kupası'nda Arjantin'i desteklediğini söyledi. "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna cevap veren genç oyuncu, "Messi hayranıyım. Ondan dolayı ilk günden bu yana Arjantin’i destekliyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Abdülkadir Ömür Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna ne cevap verdi?
Abdülkadir Ömür

Bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor’ etkinliğine katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, teknik direktörler Mustafa Denizli ile Yılmaz Vural'ın da katıldığı etkinlikte ‘Türk Futbolunda yıldız olmak ve yıldız yetiştirmek’ konusu masaya yatırıldı.

"Hem Trabzonspor’a hem de Türkiye’ye faydalı olmak istiyorum"


Abdülkadir Ömür, burada yaptığı konuşmada, "Bu güzel etkinlikle değerli hocalarımla beraber olmak çok büyük onur ve gurur verici bir durum. Beni yıldız oyuncu olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim ama ben henüz kendimi o statüye koyamıyorum. Her gün kendimi geliştirip hem kulübüm Trabzonspor’a hem de Türkiye’ye faydalı olmak istiyorum" dedi.

"Trabzonspor’a 10 yaşında girdim"


23 yaşındaki futbolcu, saha içerisindeki performansla saha dışı performansın yakın olması gerektiğini ifade ederek, "Saha içindeki halimizden daha çok saha dışındaki hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Trabzonspor’a 10 yaşında girdim, çok büyük emekler ve fedakarlıklarla birlikte altyapıda oynadım. 16 yaşında profesyonel oldum. Saha içindeki performansınız yüzde 51 ise, saha dışında da yüzde 49 olmalı, örnek olmalıyız. Nasıl öğrendiysek, bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza da örnek olmalıyız. Hakemlere, rakiplere saygısızlık yapmadan, saha içinde meydan okuyarak maçı bitirmeliyiz. Saha içindeki performansınız yukarı çıktıkça ülke ve diğer teknik adamlar açısından yıldız oyuncu konumuna gelebiliyorsunuz ama ben kendimi henüz o konumda göremiyorum. Gelmek için çok çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Messi hayranıyım, Arjantin'i destekliyorum"


Abdülkadir Ömür, ‘Messi mi? Ronaldo mu?’ sorusuna, “Ben Lionel Messi hayranıyım. Onu izlerken keyif alıyorum. Sahada hareketliliği ve oyun görüşüyle, topa dokunuşuyla hem keyif alıyor hem de izleyenlere keyif veriyor. Dünya Kupası’nda da Messi’den dolayı ilk günden bu yana Arjantin’i destekliyorum. Kupayı Arjantin alır” şeklinde cevap verdi.

"Benden yetenekli arkadaşlarımız var"


Tüm takımlarda yetenekli genç oyuncuların olduğunu belirten Abdülkadir, “Benden daha da yetenekli arkadaşlarımız var. Biz de aslında farklı takımlarda birbirimize meydan okuyoruz. Böylelikle birbirimizin potansiyelini yukarı çekiyoruz. Kendi aramızda böyle bir rekabet oluyor" şeklinde konuştu.

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