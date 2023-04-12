Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık: Derbide oynamak istiyor

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Milli futbolcu, takımın mevcut durumu sebebiyle sağlık heyetinden Beşiktaş maçına yetişmek için ekstra yardım istedi. Takım arkadaşlarını bu kritik mücadelede yalnız bırakmak istemeyen oyuncunun teknik heyete de oynamak istediğini bildirdiği aktarıldı.