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Spor

Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık: Derbide oynamak istiyor

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün ayak parmağında çatlak olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Ömür'ün Beşiktaş'a karşı oynamak istediğini teknik heyete bildirdiği öğrenildi.

19:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Milli futbolcu, takımın mevcut durumu sebebiyle sağlık heyetinden Beşiktaş maçına yetişmek için ekstra yardım istedi. Takım arkadaşlarını bu kritik mücadelede yalnız bırakmak istemeyen oyuncunun teknik heyete de oynamak istediğini bildirdiği aktarıldı.

23 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı sağlık heyetinin vereceği belirtildi.

Son karşılaşmada ayağına basılan Abdülkadir Ömür'ün ayak parmağında çatlak olduğu açıklanmıştı. Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 gol attı 1 de asist yapma başarısı gösterdi.


#Trabzonspor
#Abdülkadir Ömür
#Süper Lig
1 saat önce
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