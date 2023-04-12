Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık: Derbide oynamak istiyor

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Milli futbolcu, takımın mevcut durumu sebebiyle sağlık heyetinden Beşiktaş maçına yetişmek için ekstra yardım istedi. Takım arkadaşlarını bu kritik mücadelede yalnız bırakmak istemeyen oyuncunun teknik heyete de oynamak istediğini bildirdiği aktarıldı.
23 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı sağlık heyetinin vereceği belirtildi.
Son karşılaşmada ayağına basılan Abdülkadir Ömür'ün ayak parmağında çatlak olduğu açıklanmıştı. Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 gol attı 1 de asist yapma başarısı gösterdi.