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Spor Abdülkadir Ömürden taraftara Maç bitmedi gözünü seveyim
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Abdülkadir Ömür'den taraftara: Maç bitmedi gözünü seveyim

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk maçında sahaya giren bir taraftara sitem ettiği görüntü ortaya çıktı. Milli futbolcunun serzenişi sahaya atlayan taraftarın kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömürden taraftara: Maç bitmedi gözünü seveyim
Abdülkadir Ömür ile sahaya giren taraftar arasındaki diyaloğun görüntüsü ortaya çıktı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının son anlarında karşılaşmanın bittiğini sanan bordo-mavili taraftarlar sahaya girmiş ve büyük bir skandalın eşiğinden dönülmüştü.

O anlara ilişkin yeni bir detay video ortaya çıktı. Sahaya giren bir taraftar, Abdülkadir Ömür'ün yanına giderek video almak istedi ancak milli futbolcunun serzenişiyle karşılaştı.

Kutlama yapmak isterken Abdülkadir'den maçın bitmediğini öğrenen taraftarın büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

İşte o anlar:

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