Abdülkadir Ömür'den taraftara: Maç bitmedi gözünü seveyim

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının son anlarında karşılaşmanın bittiğini sanan bordo-mavili taraftarlar sahaya girmiş ve büyük bir skandalın eşiğinden dönülmüştü.

O anlara ilişkin yeni bir detay video ortaya çıktı. Sahaya giren bir taraftar, Abdülkadir Ömür'ün yanına giderek video almak istedi ancak milli futbolcunun serzenişiyle karşılaştı.

Kutlama yapmak isterken Abdülkadir'den maçın bitmediğini öğrenen taraftarın büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

İşte o anlar:

Sahaya giren taraftarla Abdülkadir Ömür arasındaki diyalog:



🗣"Bitmedi mi?"

👤"Maç bitmedi. Gözünüzü seveyim" pic.twitter.com/4ON9XZRbVr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 3, 2022