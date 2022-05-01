Antalyaspor'dan açıklama: Türk futbolcu için takımı sahadan çekmedik

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbetindeki beşinci buruk bayramı: Bir evladım mezarda bir evladım dağda

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti 972 gündür sürüyor. Evlat nöbetindeki 5'inci bayramlarına buruk giren aileler, evlatlarına teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Terör örgütü PKK tarafından 2015'te 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi "Benim şimdi bir evladım kardeşini ararken teröristler tarafından öldürüldü. Bir evladım mezarda bir evladım dağda. Gözüm yollarda" dedi.