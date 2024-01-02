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Spor

Abdülkerim Bardakcı krizi: TÜMOSAN Konyaspor'dan Galatasaray'a...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı'nın eski kulübü TÜMOSAN Konyaspor ile ödeme sorun yaşıyor. Konu hakkında konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

10:18 - 2/01/2024 вторник
Güncelleme: 10:25 - 2/01/2024 вторник
Yeni Şafak
Abdülkerim Bardakcı 2.8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Abdülkerim Bardakcı 2.8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında TÜMOSAN Konyaspor'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı'nın bonservis ücretini ödemede sorun yaşıyor.


Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı stoperin eski kulübüne kalan taksit ödemelerinde gerçekleştirmedi. TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz bu durumdan oldukça şikayetçi. Korkmaz, "Paramızı, hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.


TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'ın açıklamasının tamamı şöyle:
'Paramızı, hakkımızı istiyoruz'

"Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz"

Abdülkerim Bardakcı, 2022-2023 sezonu başında TÜMOSAN Konyaspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.


Başarılı oyuncu sergiledi performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.





#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#TÜMOSAN Konyaspor
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