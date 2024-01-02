Abdülkerim Bardakcı krizi: TÜMOSAN Konyaspor'dan Galatasaray'a...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında TÜMOSAN Konyaspor'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı'nın bonservis ücretini ödemede sorun yaşıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı stoperin eski kulübüne kalan taksit ödemelerinde gerçekleştirmedi. TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz bu durumdan oldukça şikayetçi. Korkmaz, "Paramızı, hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz"
Abdülkerim Bardakcı, 2022-2023 sezonu başında TÜMOSAN Konyaspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Başarılı oyuncu sergiledi performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.