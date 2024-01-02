Abdülkerim Bardakcı krizi: TÜMOSAN Konyaspor'dan Galatasaray'a...

"Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz"