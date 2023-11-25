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Spor

Abdülkerim Bardakcı neden maç kadrosunda yok?

Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Milli stoper Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almıyor. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, riske etmek istemedik. Manchester maçına hazır etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

18:32 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:38 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk - Abdülkerim Bardakcı

Okan Buruk - Abdülkerim Bardakcı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in kilit isimlerinden Abdülkerim Bardakcı maç kadrosuna yer almadı.


Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.


29 yaşındaki başarılı stoper bu sezon toplamda 22 maça çıkıp 2 gollük performans sergiledi.






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Abdülkerim Bardakcı
40 dakika önce
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