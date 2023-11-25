Abdülkerim Bardakcı neden maç kadrosunda yok?

Okan Buruk - Abdülkerim Bardakcı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in kilit isimlerinden Abdülkerim Bardakcı maç kadrosuna yer almadı.
Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki başarılı stoper bu sezon toplamda 22 maça çıkıp 2 gollük performans sergiledi.