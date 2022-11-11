Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında oyunu ve alınan bir puanı değerlendiren bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz." dedi.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız, tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum. Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız."