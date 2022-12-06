Abdullah Avcı: "Fenerbahçe maçıyla birlikte galibiyet serisi yapmak istiyoruz"

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Visca'dan daha erken faydalanacağız"
- "Oyunculardan daha fazla nasıl verim alırız bunu düşünüyoruz. Oynadığımız hazırlık maçları bize olumlu izlenim veriyor. Şu an itibariyle doğru cevaplar alıyoruz. En büyük hedeflerimizden biri bireysel performansları arttırmak. Bruno Peres ve Edin Visca şampiyon olan takımın değerli iki oyuncusuydu. Arkalı önlü oynayan hem teknik hem de oyun akıllarıyla bize çok katkı sağladılar. Onları yavaş yavaş fiziksel olarak hazırlayıp sahaya süreceğiz. Visca'dan daha erken faydalanacağız."
"Bu sezon daha zor olacak"
- "Bizim topa sahip olmakla ilgili bir problemimiz yoktu. Rakip arkası ve iç koridor koşularını az yapıyordu. Bunların üzerine çalışıyoruz. İkinci yarının büyük bölümünde bunu uygulamaya çalışacağız. Bu sezon daha zor olacak. Her sezon geçen seneki gibi olmuyor. Yakın tarihte şampiyon olan takımların bir sonraki yıllarına baktığınızda bizim durumumuz daha iyi. Eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız."
"Geçen sene 7 maçı geriden gelip kazanmıştık"
- "Şehir geçen sene harika ve uzak ara bir şampiyonluk yaşadı. Bu sene Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok ciddi kadrolar kurdular. Başakşehir de her zaman bu yarışta bulunmaya devam edecek. Burada bizim en önemli transferimiz her zamanki gibi taraftarımız. Geçen sene 7 maçı geriden gelip kazanmıştık. Taraftarımızdan bu desteklerini onlardan sonuna kadar bekliyorum. Biz hep yarışın içinde olacağız. İçerideki Fenerbahçe maçıyla çıkış yakalarsak daha yüksek bir motivasyona ulaşacağız."
"Bu ara bize fayda sağladı"
- "Dünya Kupası arası bize fayda sağladı diye düşünüyorum. Fenerbahçe de biz de 22 maç oynadık ama biz her seferinde Trabzon'a uçuyoruz. Adaptasyon süreci geçirdik, bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kazanan takım tabii ki moral kazanacak ancak ligin daha 3'te 1'i oynandı. Kırılma yaşanacak bir dönem değil, yarış daima devam edecek. Fenerbahçe maçı ile galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz. Biz sezon sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacağız. Geçmişimizle yaşamayacağız. Dönüp orada kalamayız. Başardık, yine başarabiliriz. Sancılı geçişlerde bunlar olacak. Burayı diğer şampiyon olmuş takımlara göre daha iyi geçtiğimizi düşünüyorum."
"Genç oyunculara yatırım yapmamız gerekiyor"
- "Arif U-19'un vazgeçilmez oyuncusuydu. Bizim de taktiklerimize doğru cevaplar verdiği için bugün bizimle beraber. Umarım daha iyi olur. Genç oyunculara da yatırım yapmamız gerekiyor."
"Kulübe uygun olursa transfer yapacağız"
- "Kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece transfere girmeyeceğiz. Oyunculara teklif gelirse, fırsat transferi çıkarsa olur. Olmazsa da 'ille de olsun' diye bir durumumuz yok. Çalışmalarımız sürüyor."