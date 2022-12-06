Abdullah Avcı: "Fenerbahçe maçıyla birlikte galibiyet serisi yapmak istiyoruz" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Bruno Peres ve Edin Visca'yı yavaş yavaş fiziksel olarak hazırlayıp sahaya süreceklerini belirten Avcı, Visca'dan daha erken faydalanacaklarını söyledi. Abdullah Avcı ayrıca, Fenerbahçe maçıyla birlikte galibiyeti serisine başlamak istediklerini ifade etti.

Abone Ol