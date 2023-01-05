Abdullah Avcı: "Yarışın içinde olmak istiyoruz. Olacağız da"

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda komşu şehrin takımı Giresunspor'u Bajic'in kendi kalesine, Maxi Gomez'in ve Doğucan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

"Net galibiyet aldık"

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, ''Maç öncesinde söylediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. 4 maçta 10 puan almış, ligin büyük takımlarını İstanbul’da yenmiş. Her maç zor ve 0 - 0 başlar. Harika maç oynadıktan sonra, Karagümrük maçında dramatik durumu yaşadık. Bundan hem zihinsel hem de oyun olarak çıkmamız gerekiyordu. Rakibin bekleyeceklerini, geçiş yapacaklarını düşünerek formasyonda değişiklik yaptık. Oyuncu profillerimizi de buna uygun. Hatta 4-4-2’ye döndük. Oyunun bütününde formasyon değişikliğine adapte olup uygulamaya çalıştılar. Bir an evvel sonuç alma duygusuyla, zihinsel olarak rahatlatmak istiyordu. İlk yarıda 1-0 içeri girdik. İkinci yarı oyundaki formasyonu değiştirerek, giren oyuncuların katkısıyla net galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı: "Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da" pic.twitter.com/cp0BqVbKEI — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

"Olacağız da"

Bu zihinsel yorgunluktan sonra, bu adımı atmak bizim için çok önemliydi. Bence önemli olan şu: Marek Hamsik 80’de oyuna giriyor. Girerken yüzde 100 heyecan ve coşkuyla giriyor. Onu da tebrik ediyoruz. Ülkesinde devlet nişanı aldı. Çok kaliteli ve bize örnek olan profil çiziyor. Abdülkadir Ömür önemli mesafe kat ediyor. Dakika 90 hücumdan, savunmaya baskı yapabiliyor. Uğurcan, ayakları ile doğru başladı. Naci girdi oyuna o önemli katkı sağladı. Girenler katkı sağladı, mevcuttakiler iyi oyun oynadı. Oyuncuların yorgunlukları ve bizim yorgunluklarımızdan sonar galibiyet iyi geldi. 1 maç kazandık. Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Üst üste seri yakalamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.

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Abdullah Avcı: "Hamsik'i de tebrik ediyoruz. Ülkesinde devlet nişanı aldı. Çok kaliteli ve bize örnek olan profil çiziyor" https://t.co/6be2P8KFog — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

"Plan yapacağız"

Ben ve ekibim, hayatım boyunca olan veya olmayan oyuna üzerinden bu oyunu anlatmadık. Ben sezona başlarken, maç kazanırken 3 tane banko oynayan, 7 tane geçen sene şampiyon olan oyuncu değişti. Bu organizasyon ve tekrar isteyen bir şey. Edin Visca, bu sene itibariyle faydalanamadık. Onun için formasyon değiştiriyoruz. Djaniny daha yeni devreye girmeye başladı, özel oyuncu. Lahtimi devre arasını bizle geçirmedi ama daha iyi olacak. Doğucan girdi. Yarın sabah başlayacağız, elimizde ne var? Rakibin organizasyonu nedir? Ona göre plan yapacağız" değerlendirmesi yaptı.

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Abdullah Avcı: "İyi bir takıma karşı oynadık. Ligin büyük takımlarını İstanbul'da yenmiş. Rakibin analizini yaptığımızda bekleyeceklerini biliyorduk" — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

Uğurcan Çakır, bu sezon çıktığı 22 maçın 10'unda gol yemedi.



🧱 Duvar. https://t.co/8vkEUb8OzX — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

SPOR Hakan Keleş: İlk 70 dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledik

SPOR ÖZET | Trabzonspor-Giresunspor: 3-0