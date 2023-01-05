Spor Abdullah Avcı "Yarışın içinde olmak istiyoruz Olacağız da"
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Abdullah Avcı: "Yarışın içinde olmak istiyoruz. Olacağız da"

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı maça iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Yorgunluklarımızdan sonra galibiyet iyi geldi" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'nın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı galibiyet sonrası ne söyledi? Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 106 maçta 1.97 puan ortalaması tutturdu.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda komşu şehrin takımı Giresunspor'u Bajic'in kendi kalesine, Maxi Gomez'in ve Doğucan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

"Net galibiyet aldık"

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, ''Maç öncesinde söylediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. 4 maçta 10 puan almış, ligin büyük takımlarını İstanbul’da yenmiş. Her maç zor ve 0 - 0 başlar. Harika maç oynadıktan sonra, Karagümrük maçında dramatik durumu yaşadık. Bundan hem zihinsel hem de oyun olarak çıkmamız gerekiyordu. Rakibin bekleyeceklerini, geçiş yapacaklarını düşünerek formasyonda değişiklik yaptık. Oyuncu profillerimizi de buna uygun. Hatta 4-4-2’ye döndük. Oyunun bütününde formasyon değişikliğine adapte olup uygulamaya çalıştılar. Bir an evvel sonuç alma duygusuyla, zihinsel olarak rahatlatmak istiyordu. İlk yarıda 1-0 içeri girdik. İkinci yarı oyundaki formasyonu değiştirerek, giren oyuncuların katkısıyla net galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"Olacağız da"

Bu zihinsel yorgunluktan sonra, bu adımı atmak bizim için çok önemliydi. Bence önemli olan şu: Marek Hamsik 80’de oyuna giriyor. Girerken yüzde 100 heyecan ve coşkuyla giriyor. Onu da tebrik ediyoruz. Ülkesinde devlet nişanı aldı. Çok kaliteli ve bize örnek olan profil çiziyor. Abdülkadir Ömür önemli mesafe kat ediyor. Dakika 90 hücumdan, savunmaya baskı yapabiliyor. Uğurcan, ayakları ile doğru başladı. Naci girdi oyuna o önemli katkı sağladı. Girenler katkı sağladı, mevcuttakiler iyi oyun oynadı. Oyuncuların yorgunlukları ve bizim yorgunluklarımızdan sonar galibiyet iyi geldi. 1 maç kazandık. Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Üst üste seri yakalamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.

"Plan yapacağız"

Ben ve ekibim, hayatım boyunca olan veya olmayan oyuna üzerinden bu oyunu anlatmadık. Ben sezona başlarken, maç kazanırken 3 tane banko oynayan, 7 tane geçen sene şampiyon olan oyuncu değişti. Bu organizasyon ve tekrar isteyen bir şey. Edin Visca, bu sene itibariyle faydalanamadık. Onun için formasyon değiştiriyoruz. Djaniny daha yeni devreye girmeye başladı, özel oyuncu. Lahtimi devre arasını bizle geçirmedi ama daha iyi olacak. Doğucan girdi. Yarın sabah başlayacağız, elimizde ne var? Rakibin organizasyonu nedir? Ona göre plan yapacağız" değerlendirmesi yaptı.

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