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Abdullah Avcı gelenlerden memnun alınacakları bekliyor

Transfer sezonunun açılmasıyla Eren, Doğucan ve Larsen’i kadrosuna katan, Denswil’le sözleşme uzatan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen sezon olduğu gibi yapılan erken hamlelerden memnun. Avcı, kalan bölgelerin de yurt dışı kampına kadar takviye edilmesiyle yeni sezona hazır girmeyi planlıyor.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdullah Avcı gelenlerden memnun alınacakları bekliyor
Abdullah Avcı

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan, gelecek sezon ise Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere mücadele edeceği 3 kulvarda yine başarı hedefleyen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın yüzü gülüyor.

Transfer dönemine girilmesiyle sol beke Kasımpaşa’dan Eren Elmalı, ön liberoya Doğucan Haspolat ile sağ beke de Larsen takviyelerinin yapılması, stoper Denswil’le de sözleşme uzatılması deneyimli teknik adamın elini rahatlattı. Yeni isimlerin çoğunun kamptan önce kadroya dahil edilmesi Abdullah Avcı’yı memnun etti. Oyun formasyonunun ve taktik anlayışın oturması açısından tam kadro çalışmaya önem veren deneyimli teknik adamın kafasının son derece rahat olduğu ifade edildi.

Son tarih 4 Temmuz

Kadrosunu bir golcü bir de sol kanatla takviye etmek isteyen bordo-mavililerde Avcı’nın yönetimle yaptığı değerlendirmede, 4 Temmuz’da başlayacak Slovenya kampına kadar kalan transferlerin de bitirilmesinin kendilerine yol kazandıracağını söylediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi için ön elemelere çıkacak Trabzonspor’da Avcı, tam takım olarak ne kadar çabuk çalışırlarsa o kadar etkili olacaklarını düşünüyor.

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