Spor Abdullah Avcıdan oyuncularına tebrik
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı'dan oyuncularına tebrik

Süper Lig’in 17. haftasını 3 puanla kapatan Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Bordo-mavililer Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Teknik direktör Abdullah Avcı antrenman öncesi kısa bir konuşma yaparak oyuncularını istekli olmalarından dolayı tebrik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı Giresunspor maçı sonrası oyunculara ne söyledi?
Abdullah Avcı idman öncesi oyunculara bir konuşma yaptı.

Süper Lig’e verilen 40 günlük ara sonrası ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup olmuştu. Zirve yarışında moral bozukluğu yaşayan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek moral bulurken, Alanyaspor maçı hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada Giresunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Abdullah Avcı kısa bir konuşma yaptı

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ise Giresunspor maçında tüm enerjilerini sahaya yansıtmaya çalışan oyuncularını tebrik etti.

Çalışma öncesi oyuncularına yönelik kısa bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, Giresunspor maçının artılarını ve eksilerini değerlendireceklerini ancak giren ve çıkan oyuncularının kazanma isteği ve arzusunun kendisini mutlu ettiği söyledi. Avcı, böyle devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.

Trabzonspor, 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÖZET | Trabzonspor-Giresunspor: 3-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor-Giresunspor: 3-0


Şükür Secdesini seçti

'Şükür Secdesi'ni seçti

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo fotoğraf oylamasına katıldı.
Manchester United tüm planı bozdu

Manchester United
tüm planı bozdu

​Jorge Jesus'un istediği futbolcu için girişimlere başladılar.
Tek aday

Tek aday

Ceferin, UEFA başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.
'Bursaspor arması<br>kazanmaya oynar'

'Bursaspor arması
kazanmaya oynar'

Futbola tekrar dönen Özer Hurmacı açıklamalarda bulundu.
Derbi Meler'in

Derbi Meler'in

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
İlk golün önemi büyük

İlk golün önemi büyük

​Derbide ilk golü atan puansız ayrılmıyor.
Hedef seriye başlamak

Hedef seriye başlamak

​Beşiktaş, 37. randevuda Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor.
Hayata gözlerini yumdu

Hayata gözlerini yumdu

​Eski İtalya ve Chelsea santrforu Gianluca Vialli yaşamını yitirdi.
Sörf yaparken <br>hayatını kaybetti

Sörf yaparken
hayatını kaybetti

​Brezilyalı sporcunun trajik ölümü.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

​ManU yeni kalecisini duyurdu.
Alman devine gitti

Alman devine gitti

​Hollandalı savunmacı Daley Blind, Bayern Münih'e transfer oldu.
Eski günlerine dönüyor

Eski günlerine dönüyor

​Abdülkadir Ömür bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Altı yeni hakem

Altı yeni hakem

MHK Süper Lig'de görev alacak isimleri açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.