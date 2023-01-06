Abdullah Avcı'dan oyuncularına tebrik

Abdullah Avcı idman öncesi oyunculara bir konuşma yaptı.

Süper Lig’e verilen 40 günlük ara sonrası ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup olmuştu. Zirve yarışında moral bozukluğu yaşayan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek moral bulurken, Alanyaspor maçı hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada Giresunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Abdullah Avcı kısa bir konuşma yaptı

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ise Giresunspor maçında tüm enerjilerini sahaya yansıtmaya çalışan oyuncularını tebrik etti.

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Çalışma öncesi oyuncularına yönelik kısa bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, Giresunspor maçının artılarını ve eksilerini değerlendireceklerini ancak giren ve çıkan oyuncularının kazanma isteği ve arzusunun kendisini mutlu ettiği söyledi. Avcı, böyle devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.

Trabzonspor, 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR ÖZET | Trabzonspor-Giresunspor: 3-0



