Spor Abdullah Avcı-Hikmet Karaman rekabetinde dikkat çeken detay Deplasmanda yenemiyor
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı-Hikmet Karaman rekabetinde dikkat çeken detay: Deplasmanda yenemiyor

Trabzonspor’un başında deplasmanda yenilmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, meslektaşı Hikmet Karaman’a karşı konuk olduğu maçlardaki şansızlığını kırmak istiyor. Karaman’ın ev sahipliği yaptığı müsabakalarda Avcı, sahadan 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı-Hikmet Karaman rekabetinde dikkat çeken detay: Deplasmanda yenemiyor
Hikmet Karaman ile Abdullah Avcı

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, iki takımın teknik patronu da milli araya moralli girmek için saha kenarında taktik mücadelesi verecek.

Bugüne kadar Abdullah Avcı ile Hikmet Karaman, Süper Lig’de 11 kez karşı karşıya geldi. Avcı’nın, görev yaptığı takımların başında Karaman’a karşı 4-2 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki teknik adam arasında en dikkat çeken istatistik ise Abdullah Avcı’nın, Hikmet Karaman’a konuk olduğu maçlar. Başakaşehir’in başında bulunduğu dönemde 6 karşılaşmada deplasmanda Karaman’ın çalıştırdığı takımlarla karşılaşan Avcı, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, galibiyet elde edemedi.

Bu şansızlığı kırmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020’de geldiği bordo-mavili takımın başında dış sahada oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmedi. Deneyimli teknik adam, Hikmet Karaman’a karşı deplasman şansızlığını kırmayı hedeflerken, sahadan 3 puanla ayrılarak milli araya da takımını moralli sokmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’de 21 maçtır mağlup olmayarak bir rekora imza atan Karadeniz ekibi, kulüp tarihinin en uzun serisini devam ettirmek istiyor.

Ligde bordo-mavili ekipten daha uzun bir dış saha yenilmezlik serisi yakalayan son takım ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, Şubat 1998-Nisan 2000 arasında 40 maçlık dış saha yenilmezlik serisi elde etmişti.

Trabzonspor 10 kişi kalsa da maçı kaybetmiyor
SPOR
Trabzonspor 10 kişi kalsa da maçı kaybetmiyor


Abone Ol Google News
100 metrelikkuyruk oluştu

100 metrelik
kuyruk oluştu

​Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.
Satıcıya hapis istemi

Satıcıya hapis istemi

​İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı.
63. tur Ankarada

​Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu.
240 bin TL<br>altına vergi yok

240 bin TL
altına vergi yok

​AK Parti 65 maddelik teklifi Meclis'e verdi.

​"Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

​Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü.

​YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Dünyanın<br>en hızlısı olacak

Dünyanın
en hızlısı olacak

İsviçreli firma yaptı: Elektrikli araçta önemli gelişme.

​İkinci el ve sıfır araçta son fiyatlar.

Rekor destek<br>ödemesi yapılacak

Rekor destek
ödemesi yapılacak

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı.
Sel ve su<br>baskınlarına dikkat!

Sel ve su
baskınlarına dikkat!

​Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.