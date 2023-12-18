Abdullah Avcı: Kaliteli oyunu yakalamalıyız

Trabzonspor'da ikinci dönemini geçiren teknik direktör Abdullah Avcı, istikrarlı bir oyun planlaması ve kadro yapısı için çalışmalarını sürdürüyor. Oyun ve kadro istikrarıyla kazanma serisini elde etmeye çalışacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, şanssız maçlar yaşadıklarını fakat buna rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi.





'Yapacaklarımıza bakıyoruz'

Süper Lig'de program akışının değiştiğini belirten Abdullah Avcı, "Program akışı değişti ama biz bir an evvel tekrar İstanbulspor maçının hazırlıklarına döndük. Gerek bugüne kadar yaptıklarımıza gerekse de bundan sonra yapabileceklerimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.





'Oyunda kalacağız'

Futbol dışındaki olayların kendisinin ve takımın enerjisini alan şeyler olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Biz işimize odaklıyız. Sahanın içinde en iyisini yapmaya çalışacağı. Oyun odaklı kalacağız. Oyun ve kadro istikrarı yakalayarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız kaliteli oyunu yakalamak" diye konuştu.























